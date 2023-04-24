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24/04/2023 16:27

《小傳日記》ＢＹＤ攻港第二彈！「雲巴」要穿梭東九龍之間？

　　《小傳日記》今日魚缸繼續死氣沉沉，成交額１０００億都唔到，仲要一度跌超過３００點
，再次遠離兩萬大關。不過今日隻ＢＹＤ（０１２１１）就好醒神，一來電車大佬Ｔｅｓｌａ終
於知衰著量加返價，二來可能就同特首超哥上去參觀過有關！
　　啱啱星期六超哥遊學團嘅第二日就去到深圳參觀ＢＹＤ總部，其間就同議員團友一齊試坐咗
ＢＹＤ「雲巴」５分鐘，又參觀咗ＢＹＤ嘅「刀片電池」刺穿實驗。「雲巴」係ＢＹＤ旗下嘅輕
軌列車，超哥坐完雲巴之後，就喺微博到提到會研究吓，隨後ＢＹＤ方面都證實有意喺香江推出
雲巴等等嘅新能源交通體系。
　　政府一直都吹風會喺啟德造輕軌系統，行勻全個啟德，來往觀塘、九龍灣以至黃大仙區。睇
落就幾夾啟德一個智慧、環保社區嘅規劃，不過人所共知觀塘塞車塞到要問候阿媽，有專家就講
過，如果再夾硬放輕軌系統落去，可能會塞上加塞。
　　其實輕軌對於建設環保社區嚟講的確係好事，環保得嚟又方便，不過以觀塘咁老舊嘅交通狀
況，夾硬放落去都好有可能會吃不消。但例如有啲議員團友提到，可以將佢安排落去北部都會區
，如果係一個全新社區咁發展，咁就理所當然得多，好似當年輕鐵都係咁樣落戶屯元天一樣。
　　ＢＹＤ老闆王傳福就提過，治理交通擁堵問題，「雲軌」與「雲巴」係最佳選擇，並認為喺
城市軌道交通領域，可再造一個ＢＹＤ。如果ＢＹＤ真係唔只有為香江帶來一架新嘅電動車，更
加係多一條交通系統，咁就有更大嘅貢獻，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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