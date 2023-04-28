【夜期時段】即月期指最新報１９８１２點，升１２點，低水８３點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８０１點，升１點，低水９４
點，最新報１９８１２點，升１２點，低水８３點，合約成交３０５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６９６點，跌４點，低水６點，最新報６７０５點，升５
點，高水３點，合約成交４２９張。
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