【夜期時段】即月期指最新報１９８１２點，升１２點，低水８３點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８０１點，升１點，低水９４

點，最新報１９８１２點，升１２點，低水８３點，合約成交３０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６９６點，跌４點，低水６點，最新報６７０５點，升５

點，高水３點，合約成交４２９張。

