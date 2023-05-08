《異動股》中海油、中石化升５％冠藍籌，非農刺激油價反彈４％

《經濟通通訊社８日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升５﹒６７％暫為最大升幅藍籌

，報１３﹒０４元，該股成交約１﹒１１億股，涉資１４﹒２４億元。Ａ股

（滬：６００９３８）現價１９﹒８９元人民幣，升１﹒３９元人民幣，或升７﹒５１％，成交

２０﹒２３億元人民幣，涉及１﹒０３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７３﹒２７％。

美國上周五公布非農就業職位新增２５﹒３萬人，遠超市場預期，有分析師預期非農好過預

期，加上聯儲局相較樂觀的評論和聲明，美國今年有望遠避免經濟衰退的命運。上周五油價終止

五連跌大幅反彈，紐約期油單日上漲４﹒１％或２﹒７８美元，報每桶７１﹒３４美元。

油股造好；中石化（００３８６）升５﹒３１％，報５﹒３５；中石油（００８５７）升

４﹒１７％，報５﹒４９元；中海油服（０２８８３）升３﹒３９％，報９﹒１６元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅４﹒４５％。

現時，恒生指數報２０２４０，升１９０點或升０﹒９５％，主板成交７４５﹒２７億元。

國企指數報６８７４，升７６點或升１﹒１３％。恒生科技指數報３９０４，升８點或升

０﹒２３％。

即月期指新報２０２０８，升２２４點，低水３２點。即月國指期貨報６８８９，升８６點

，高水１４點。即月科指期貨新報３９１３，升１１點，高水１９點。

上證綜合指數報３３９４，升５９點或升１﹒７９％，成交４８２１﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１１２２７，升４６點或升０﹒４２％，成交４８１５﹒０３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １３﹒０４元 升５﹒６７％

中石化（００３８６） ５﹒３５元 升５﹒３１％

中石油（００８５７） ５﹒４９元 升４﹒１７％

中海油服（０２８８３） ９﹒１６元 升３﹒３９％

中煉化（０２３８６） ４﹒０９元 升１﹒２４％

中石化油服（０１０３３） ０﹒６７元 升３﹒０８％

中石化冠德（００９３４） ２﹒９１元 跌０﹒３４％

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（ｈｃ）

