  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2023 14:16

《異動股》中海油、中石化升５％冠藍籌，非農刺激油價反彈４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升５﹒６７％暫為最大升幅藍籌
，報１３﹒０４元，該股成交約１﹒１１億股，涉資１４﹒２４億元。Ａ股
（滬：６００９３８）現價１９﹒８９元人民幣，升１﹒３９元人民幣，或升７﹒５１％，成交
２０﹒２３億元人民幣，涉及１﹒０３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７３﹒２７％。
　　美國上周五公布非農就業職位新增２５﹒３萬人，遠超市場預期，有分析師預期非農好過預
期，加上聯儲局相較樂觀的評論和聲明，美國今年有望遠避免經濟衰退的命運。上周五油價終止
五連跌大幅反彈，紐約期油單日上漲４﹒１％或２﹒７８美元，報每桶７１﹒３４美元。
　　油股造好；中石化（００３８６）升５﹒３１％，報５﹒３５；中石油（００８５７）升
４﹒１７％，報５﹒４９元；中海油服（０２８８３）升３﹒３９％，報９﹒１６元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅４﹒４５％。
　　現時，恒生指數報２０２４０，升１９０點或升０﹒９５％，主板成交７４５﹒２７億元。
國企指數報６８７４，升７６點或升１﹒１３％。恒生科技指數報３９０４，升８點或升
０﹒２３％。
　　即月期指新報２０２０８，升２２４點，低水３２點。即月國指期貨報６８８９，升８６點
，高水１４點。即月科指期貨新報３９１３，升１１點，高水１９點。
　　上證綜合指數報３３９４，升５９點或升１﹒７９％，成交４８２１﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２２７，升４６點或升０﹒４２％，成交４８１５﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　１３﹒０４元　升５﹒６７％
　　中石化（００３８６）　　　　５﹒３５元　升５﹒３１％
　　中石油（００８５７）　　　　５﹒４９元　升４﹒１７％
　　中海油服（０２８８３）　　　９﹒１６元　升３﹒３９％
　　中煉化（０２３８６）　　　　４﹒０９元　升１﹒２４％
　　中石化油服（０１０３３）　　０﹒６７元　升３﹒０８％
　　中石化冠德（００９３４）　　２﹒９１元　跌０﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態08/05/2023
中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管
人氣文章專訪08/05/2023
【專訪】陶冬：聯儲扭捏宣告加息周期結束（有片）
人氣文章香港要聞08/05/2023
教育界議員：收生機制只看數字欠公平，建議酌情給予寬限期
人氣文章國際動態08/05/2023
據報歐盟擬制裁涉向俄出售軍備的7間中港企業
人氣文章FOCUS08/05/2023
【FOCUS】中國祭人口新戰略　強調「高質量發展」
人氣文章國際動態08/05/2023
拜登明會共和黨人傾債限，耶倫指國會放行是唯一出路
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金