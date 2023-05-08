【大國博弈】秦剛會見伯恩斯，冀美方深刻反思，正確處理台灣問題

《經濟通通訊社８日專訊》國務委員兼外長秦剛今日在北京會見美國駐華大使伯恩斯。秦剛

表示，美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受

到干擾，兩國關係再遇寒冰。當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意

外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。希

望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。



＊停止繼續掏空一個中國原則＊



秦剛又指，美方應端正對華認知，回歸理性。不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓

遏制。不能說一套做一套。必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，

尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。要堅

持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。要在相互

尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。希望伯恩斯大使在中國多接觸、多交流、多思考，作中

美間的紐帶橋梁，作出建設性努力。（ｃｔ）

