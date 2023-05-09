【大國博弈】南韓稱美將延長該國晶片公司在華工廠的出口管制豁免

《經濟通通訊社９日專訊》南韓官員此前與美國就晶片出口限制問題進行會談，南韓產業通
商資源部長官李昌洋今日對內媒表示，美國的立場是在允許韓國公司在中國維持基本的業務活動
，預計美國將延長把韓國晶片製造商在中國工廠的豁免，延長時限將會是「相當長一段時間」。
英媒此前報道，美國將進一步給韓國內存晶片生產商在中國的工廠至少一年豁免。（ｅｙ）
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