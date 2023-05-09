【企業盈警】包浩斯（００４８３）料全年純利跌最多８０％

《經濟通通訊社９日專訊》包浩斯（００４８３）公布，預期截至３月３１日止年度純利介

乎２９００萬至５７００萬元，同比下降６０％至８０％。

該集團指，純利大跌主要歸因於上一個財政年度已大致完成資產變現行動，故出售物業及一

間持有物業之附屬公司增益由去年同期合共約１﹒７２億元大幅減少至截至今年３月底年度約

１５０萬元。

該集團將於６月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）

