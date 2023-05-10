恒指半日跌１４３點報１９７２３，龍湖挫４％，吉利汽車升３％

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登周二（９日）與國會共和黨人就提高債務上限展

開的會晤仍未取得進展，打擊市場氣氛，美股下行。投資者正等待周三（１０）公布的美國

ＣＰＩ數據，決定下一步行動。

道指收跌５６點；標普５００收跌１８點；納指收跌７７點。投資者正在等待美國最新通脹

數據。經濟學家預計，ＣＰＩ將按年上漲５％，凸顯物價壓力仍然很高。

港股向下，恒生指數半日收報１９７２３，跌１４３點或０﹒７２％，主板成交

５１５﹒４５億元。恒生中國企業指數報６６６７，跌６７點或１﹒０１％。恒生科技指數報

３７７８，跌２０點或０﹒５３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２７﹒２元，跌１﹒２元或０﹒３７％，成交２４﹒２３億元

；建設銀行收報５﹒４４元，跌０﹒１３元或２﹒３３％，成交１６﹒４２億元；美團收報

１２７﹒３元，跌３元或２﹒３％，成交１４﹒４３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、

建設銀行及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；

阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒３元，跌０﹒１５元或０﹒１９％，成交１３﹒２９億元。

龍湖（００９６０）跌３﹒９４％，報２０﹒７元，該股成交約５７７萬股，涉資１﹒２１

億元，盤中高見２１﹒７元，最低見２０﹒６５元；阿里健康（００２４１）跌２﹒９％，報

５﹒０３元；中行（０３９８８）跌２﹒６７％，報３﹒２８元；工行（０１３９８）跌

２﹒６％，報４﹒４９元。

另外，吉利汽車（００１７５）逆市升２﹒９％，報９﹒９２元，該股成交約２７９６萬股

，涉資２﹒７６億元，盤中高見１０﹒０２元，最低見９﹒５７元；比亞迪（０１２１１）升

２﹒７８％，報２４４﹒２元；康師傅控股（００３２２）升２﹒２３％，報１３﹒７６元。

（ｋｙ）

