【恒指季檢】華電、紫金、京東健康及攜程染藍，成份股增至８０隻

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股納入華潤電

力（００８３６）、紫金礦業（０２８９９）、京東健康（０６６１８）及攜程集團

（０９９６１），成份股數目將由７６隻增加至８０隻。所有變動將於今年６月５日（星期一）

起生效。（ｂｎ）





