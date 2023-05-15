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15/05/2023 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：「互換通」今日正式上線

　　《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
「互換通」啟動，金融開放穩步推進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「北向互換通」今日正式上線，境外投資者可經由香港與內地基礎設施機構之間在交易等方面互
聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。專家表示，這將推動中國債券市場投資者
結構進一步多元化。
　
合力構建「大投保」格局，投資者獲得感提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全面註冊制下，投資者保護任重道遠。各方預期，以註冊制改革為牽引，中國特色投資者保護將
探索新實踐，「大投保」理念將持續深化，立體化投保體系將加速形成，進一步提升投資者獲得
感。
　
鞏固消費恢復態勢，政策「上新」可期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月經濟運行數據發布在即。近日公布的汽車消費、新辦涉稅經營主體、全國新設民營企業等數
據，持續傳遞經濟回升向好信號。專家表示，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力正在得到
緩解，經濟發展呈現回升向好態勢。
　
　
《上海證券報》
　
綜合施策促就業，一攬子舉措陸續出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，相關部門已經出台了一系列穩就業政策措施。未來政策著力點將持續聚焦多方位擴大
就業容量、多渠道促進高校畢業生等青年就業創業、多層次兜牢民生底線等方面。
　
深市核心指數引領表徵功能凸顯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
以深證成指、創業板指、深證１００為代表的深市核心指數樣本公司２０２２年年報已悉數披露
完畢。數據顯示，樣本公司整體業績穩中有進、發展勢頭良好，戰略性新興產業和重點領域上市
公司表現尤為亮眼。
　
兩類存款利率加點上限調整今起執行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日相關部門已通知調整協定存款、通知存款自律上限。在通知發出後，平安銀行、四川天府銀
行、桂林銀行等已於第一時間調整上述存款利率，亦有銀行宣布停售智能通知存款。
　
　
《證券時報》
　
１５省區市加力擴需求，文旅消費提升空間大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一季度數據公布以來，共有１５省區市召開的政府常務會議明確提出，要推動文化旅遊消費加快
恢復。專家表示，當前國內文旅消費恢復提升的空間大，建議加快推動服務供給端的修復。
　
國資委推動央企大力發展戰略性新興產業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院國資委主任張玉卓１３日到駐滬中央企業調研，強調堅持高水平科技自立自強，大力發展
實體經濟，壯大戰略性新興產業。國資委將指導推動中央企業大力發展戰略性新興產業，加快布
局價值創造的新領域新賽道。
　
ＭＳＣＩ季度調整結果公布，外資或進一步增配Ａ股
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
明晟指數（ＭＳＣＩ）日前公布了２０２３年５月全球指數系列季度調整審議結果。ＭＳＣＩ中
國指數本次新納入５１隻Ａ股，其中滬市４２隻、深市９隻，新納入總市值居前Ａ股為京滬高鐵
、晶科能源、國投電力。（ｌｃ）

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