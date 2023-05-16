《本港樓市》蔚藍東岸推專才購指定１０伙單位樓價回贈最高１０％

《經濟通通訊社１６日專訊》五礦地產（００２３０）油塘蔚藍東岸截至昨日，項目累售

４２２伙，套現約３７億元，佔已推出銷售安排５７７伙的７３％，平均成交呎價約２０１００

元。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻在記者會上指出，項目推出指定１０伙單位，屬第５座１８

至２６樓Ｃ、Ｄ、Ｅ室，均為兩房戶約５００呎單位，新增最高樓價回贈１０％，當中包括青年

╱指定輸入人才計劃人士樓價回贈９％及１２０天提前付清樓價樓價回贈１％。

青年╱指定輸人人才計劃人士置業現金回贈，凡買家或其親屬為４０歲以下或持有指定輸人

人才計劃，包括一般就業政策、輸人內地人才計劃、優秀人才人境計劃、科技人才人境計劃、非

本地畢業生留港╱回港就業安排、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃和高端人才通行證計劃

發出的有效簽證人士，並採用指定建築期付款計劃，可享有是次置業優惠。



＊料８月取得入伙紙＊



該項目預期８月可取得入伙紙。黃少鴻指出，取得滿意紙及現樓後，將再作新一輪銷售安排

。此外，項目參觀量逾半為內地人，他認為，可見通關為市場一大動力，加上近期新盤銷情不錯

，料樓市最差時間已過。他亦稱集團有機會留意其他地皮投資機會。（ｒｈ）

