《再戰明天》Ｇ７廣島峰會拜登會晤岸田文雄，阿里公布業績

《經濟通通訊社１７日專訊》拜登出席Ｇ７廣島峰會期間會晤岸田文雄，及阿里公布業績，

料為周四（１８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國總統拜登出席Ｇ７廣島峰會期間與日本首相岸田文雄會晤。周

四本港時間２：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在普華永道（ＰｗＣ）主辦的會議上講話。

４：４５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾啟動英倫銀行宏觀經濟和金融研究研討會。

５：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德出席德國國民議會１７５周年紀念活動。５：１５ｐｍ，英

倫銀行總裁貝利面臨英國議會財政委員會關於央行出售量化寬鬆計劃下所購債券的質詢。晚上

９：０５ｐｍ，美聯儲理事杰斐遜就經濟前景發表講話。９：３０ｐｍ，美聯儲金融監管副主席

巴爾出席參議院銀行房屋及市政事務委員會半年一次的監管聽證會。１０：００ｐｍ，達拉斯聯

邦儲備銀行總裁洛根在德州銀行家協會年會講話。



＊本港公布失業率，美國公布成屋銷售等數據＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月出口，年率升幅料由４﹒３％收窄至

３％；４月進口年率料由７﹒３％逆轉至下滑０﹒６％；４月貿易收支料由負７５５１億日圓收

窄至負６０００億日圓。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布４月失業率，料維持於３﹒５％。本

港時間４：３０ｐｍ，香港公布４月失業率，經季節調整料由３﹒１％降至３％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１８１﹒３萬升至１８１﹒９萬；首次

申請失業救濟金人數料由２６﹒４萬降至２５﹒３萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月

成屋銷售，料由４４４萬降至４３０萬，月率跌幅料由２﹒４％擴大至３﹒２％；４月領先指標

跌幅料由１﹒２％收窄至０﹒６％。

在本港，明日公布業績的公司有：阿里（０９９８８）等。（ｗａ）

