《小傳日記》驚唔夠阿里巴巴爭？騰訊雲宣布減價４０％！

《小傳日記》騰訊（００７００）就嚟公布業績，今日股價即使跌住收，好彩都唔係跌好多

啫。集團旗下手遊「王者榮耀」４月全球收入２﹒１３億美金，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，另一

款遊戲《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》就以１﹒５４億美金嘅收入位列第２名，騰訊嘅遊戲影響力

仲係好勁呀。

不過，騰訊嘅雲業務最近有件唔係太好嘅消息。騰訊雲宣布會減價，受影響嘅產品包括雲服

務器、雲網絡、數據庫同雲安全，減價幅度介乎１５％至４０％。其中，騰訊雲主機安全基礎版

會對全網中小企業免費開放，同時免費開放資產管理同一鍵體檢能力。騰訊雲總裁邱躍鵬話，今

次減價係要「進一步向用戶釋放技術紅利」。

其實，騰訊雲唔係第一間公司宣布減價。上個月２６日，阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里

雲宣布史上最大規模嘅減價，核心產品價格全線下調１５％至５０％，存儲產品最高減價幅度達

５０％，５月７日生效。阿里巴巴董事會主席張勇當時話，減價主要希望「將技術紅利更多回饋

畀客戶同夥伴」，持續降低用雲成本，擴大雲嘅市場空間。

你減完，我又減，大家爭住減價，可能因為競爭激烈。有分析指，減價戰主要目的係「以價

換量」，擴大用戶基數同規模，而呢種價格戰係一種迫不得已嘅手段。分析又指，依家雲服務市

場好難再一家獨大，競爭變得愈嚟愈激烈。另外有報道指，今次重啟價格戰，可能近期企業嘅雲

需求較為旺盛，而價格戰只係「短期內搏鬥嘅利刃工具」。

真係估唔到早排新能源車不斷減價，依家連雲企業都要打減價戰。呢輪減價戰時間雖然未必

太長，但足以反映雲業務嘅競爭相當激烈。騰訊未來唔止要睇手遊同廣告業務，大家要留意埋雲

業務嘅表現呀！請請！



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