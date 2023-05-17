【聚焦人幣】人幣即期收跌３４４點曾穿７算，刷近５個半月新低

《經濟通通訊社１７日專訊》近期中美利差倒掛下套息需求不減，疊加中國經濟復甦預期偏

弱，持續拖累人民幣表現，午後美元指數再度走強，一度施壓人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）跌穿７元關口，低見７﹒００２６，尾盤跌勢略減，收盤仍大跌３４４點子，報

６﹒９９８５，五連跌，刷自２０２２年１２月６日以來近５個半月新低。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９７４８，較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月

２９日以來近５個月新低。中間價今早公布後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）已快速跌穿７關口

，現跌１６１點子，報７﹒０１５２，進一步失守７﹒０１關，亦創去年１２月以來近５個月新

低。



＊瑞穗：預計人民幣在７附近有一定支撐＊



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰亦指出，中國經濟前景不佳，從一季度ＧＤＰ數據公布後就

開始被討論，人民幣出現一定程度的貶值，預計人民幣在７附近會有一定支撐；後續要觀察Ｇ７

會否出台更多對中國的投資限制。

交易員稱，中國此前公布的經濟數據表現不佳，復甦前景黯淡，直接拖累人民幣表現。如果

沒有更多利好提振，人民幣可能延續跌勢，後續需要關注監管政策會否有新的變化，例如中間價

定價引導或者掉期操作，包括監管喊話等等。（ｊｔ）



