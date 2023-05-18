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18/05/2023 07:54

渣打（０２８８８）倫敦續回購逾５４萬股，涉資３３０８萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》渣打（０２８８８）昨日（１７日）在倫敦再回購約
５４﹒２５萬股，每股作價６﹒２０００英鎊至６﹒２８４０英鎊，總值約３３８﹒２萬英鎊（
約３３０８萬港元）。
　　渣打由今年２月２０日起至不遲於９月２９日，在歐洲展開新一輪１０億美元股份回購計劃
，回購的股份將予註銷。渣打至今回購約７３４８萬股，涉資約５﹒１４億英鎊。（ｍｈ）

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