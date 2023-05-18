渣打（０２８８８）倫敦續回購逾５４萬股，涉資３３０８萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》渣打（０２８８８）昨日（１７日）在倫敦再回購約
５４﹒２５萬股，每股作價６﹒２０００英鎊至６﹒２８４０英鎊，總值約３３８﹒２萬英鎊（
約３３０８萬港元）。
渣打由今年２月２０日起至不遲於９月２９日，在歐洲展開新一輪１０億美元股份回購計劃
，回購的股份將予註銷。渣打至今回購約７３４８萬股，涉資約５﹒１４億英鎊。（ｍｈ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|中國故事17/05/2023
《神州經脈》首4月FDI跌 滬綜指兩連跌 人幣穿7創5個月低
|中國故事17/05/2023
據報福士擬在中國市場搭載華為軟件並已與華為會談
|財經熱話17/05/2023
樓市再轉弱內房跌跌不休 大行籲趁低撈應如何部署？
|香港要聞17/05/2023
九巴工會向資方提出加薪8%
|香港要聞17/05/2023
公務員工會代表冀政府勿「剋扣」加薪幅度，坦言難追回去年差額
|香港要聞17/05/2023
香港學生在全球閱讀能力研究中排名第二，僅次新加坡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰