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22/05/2023 14:13

【大國博弈】官媒解讀：美光「跌倒」，本土中低端存儲公司或受益

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國網信網完成對美光公司的安全審查，認定美光公司產品存
在較嚴重網絡安全問題隱患，影響國家安全，國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公
司產品。官媒《上海證券報》引述多位市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更
多發展機會和市場份額。
　　多家券商發布研報稱，美光審查可能對存儲相關產業鏈產生如下影響：一是下游客戶或轉而
採購國外三星、ＳＫ海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等公司的產品；第二，國內此前採購美光
存儲晶圓、芯片的存儲模組制造企業或將進行產品結構調整；第三，本土的中低端存儲公司或有
望受益於替代；第四，存儲上游設備廠商或從中受益。
　
＊北京君正料銷售逐漸增多，股價大升＊
　
　　上市公司方面，北京君正（深：３００２２３）收購北京矽成，後者在全球車規ＤＲＡＭ市
場份額居於第二位佔比１５％，僅次於美光（４５％）。北京君正早前接受機構調研時表示，長
期來看，美光被審查事件應該利好包括君正在內的國內相關企業。北京矽成在汽車市場的主要客
戶是Ｔｉｅｒ　１廠商，全球大部分知名的Ｔｉｅｒ　１廠商都是其客戶；後續，公司的
ＤＤＲ４和ＬＰＤＤＲ４銷售會逐漸增多。北京君正今日大升近３％。
　　在ＮＡＮＤ領域，已上市公司包括：兆易創新（滬：６０３９８６）、普冉股份　
（滬：６８８７６６）、東芯股份（滬：６８８１１０）、恒爍股份（滬：６８８４１６）。其
中，東芯股份是ＳＬＣ　ＮＡＮＤ龍頭，其產品通過了聯發科、瑞芯微、國科微、博通等行業內
主流平台廠商的認證。
　　美光是全球第三大存儲公司，２０２２年其在全球ＮＡＮＤ和ＤＲＡＭ市佔率分別為１２％
和２４％。美光２０２２年營收３０７﹒５８億美元，ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤ佔比分別為７４％、
２４％。中國大陸地區貢獻營收３３億美元，佔比１１％。（ｃｔ）

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