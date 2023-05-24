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24/05/2023 07:50

《國金頭條》債限談判共和黨企硬，華爾街心慌，道指挫逾２３０點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華府債限談判仍未取得進展，市場恐慌情緒升溫，美股周二
（２３日）轉跌，道指挫逾２３０點。
　　道指跌０﹒７％，報３３０５５﹒５１點。標普５００跌４７﹒０５點，或１﹒１％，報
４１４５﹒５８點。納指跌１６０﹒５３點，或１﹒３％，報１２５６０﹒２５點。
　　白宮與國會領袖的債限談判仍處僵局，一些眾議院共和黨人更質疑，美財長耶倫有關政府資
金最早於６月１日告罄的說法只是虛張聲勢。華爾街市場人士指出：「一些政客公開考慮違約，
這是一個壞跡象。」「談判各方已變得更加悲觀，意味著未來幾天市場會出現更多動盪。」
　
＊美匯盤中觸及２個月高位＊
　
　　由於聯儲局高層近期一再釋出鷹派言論，美匯指數紐約盤中觸及２個月高點，尾盤漲
０﹒３３％，至１０３﹒５４。
　　美元兌日圓一度上漲０﹒２２％，至１３８﹒９１，為去年１１月底以來最高水平，隨後抹
去所有漲幅。歐元兌美元下跌０﹒４％，至１﹒０７７１。大多數大宗商品貨幣遭到拋售，澳元
兌美元下跌０﹒６５％，至０﹒６６１。
　　受美元升值打壓，黃金期貨下跌，連續第６個交易日處於每盎司２０００美元下方。紐約期
金跌２﹒７美元，報每盎司１９７４﹒５美元。
　　由於沙特能源大臣Ａｂｄｕｌａｚｉｚ　ｂｉｎ　Ｓａｌｍａｎ向空頭發出的警告，推動紐
約期油一度上漲２﹒５％，創近一周來最大漲幅，結算價報每桶７２﹒９１美元。布蘭特期油漲
８５美仙，報每桶７６﹒８４美元。（ｊｆ）

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