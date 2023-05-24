《國金頭條》債限談判共和黨企硬，華爾街心慌，道指挫逾２３０點

《經濟通通訊社２４日專訊》華府債限談判仍未取得進展，市場恐慌情緒升溫，美股周二

（２３日）轉跌，道指挫逾２３０點。

道指跌０﹒７％，報３３０５５﹒５１點。標普５００跌４７﹒０５點，或１﹒１％，報

４１４５﹒５８點。納指跌１６０﹒５３點，或１﹒３％，報１２５６０﹒２５點。

白宮與國會領袖的債限談判仍處僵局，一些眾議院共和黨人更質疑，美財長耶倫有關政府資

金最早於６月１日告罄的說法只是虛張聲勢。華爾街市場人士指出：「一些政客公開考慮違約，

這是一個壞跡象。」「談判各方已變得更加悲觀，意味著未來幾天市場會出現更多動盪。」



＊美匯盤中觸及２個月高位＊



由於聯儲局高層近期一再釋出鷹派言論，美匯指數紐約盤中觸及２個月高點，尾盤漲

０﹒３３％，至１０３﹒５４。

美元兌日圓一度上漲０﹒２２％，至１３８﹒９１，為去年１１月底以來最高水平，隨後抹

去所有漲幅。歐元兌美元下跌０﹒４％，至１﹒０７７１。大多數大宗商品貨幣遭到拋售，澳元

兌美元下跌０﹒６５％，至０﹒６６１。

受美元升值打壓，黃金期貨下跌，連續第６個交易日處於每盎司２０００美元下方。紐約期

金跌２﹒７美元，報每盎司１９７４﹒５美元。

由於沙特能源大臣Ａｂｄｕｌａｚｉｚ ｂｉｎ Ｓａｌｍａｎ向空頭發出的警告，推動紐

約期油一度上漲２﹒５％，創近一周來最大漲幅，結算價報每桶７２﹒９１美元。布蘭特期油漲

８５美仙，報每桶７６﹒８４美元。（ｊｆ）

