【外圍經濟】蘋果與博通簽署５Ｇ射頻組件供應協議

《經濟通通訊社２４日專訊》蘋果與博通（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）簽署一項價值數十億美元的

多年期新協議，為其設備獲取５Ｇ射頻組件。

蘋果在聲明中表示，此次合作將包括無線連接部件和ＦＡＲ濾波器，這些組件有助於手機聚

焦電波訊號並減少干擾。ＦＢＡＲ濾波器將在美國的幾個製造中心設計和製造。

分析指，是次交易有助於蘋果確保獲得所需的供應，亦可以減少蘋果對高通

（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）的依賴。（ｒｃ）

