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25/05/2023 09:33

《異動股》小米升逾４％，首季經調整利潤按年增長１３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）現價升４﹒４２％，報１０﹒８６元，該
股成交約８５０萬股，涉資９０７７萬元。
　　小米集團公布截至今年３月３１日止首季業績，集團錄得純利４２﹒０４億人民幣，去年同
期為虧損５﹒８８億人民幣，每股基本盈利０﹒１７人民幣。以非國際財務報告準則計算，集團
首季經調整淨利潤錄３２﹒３３億人民幣，按年升１３﹒１％，按季升１﹒２１倍，勝預期。
　　期內，集團收入５９４﹒７７億人民幣，按年跌１８﹒９％；毛利１１５﹒９２億人民幣，
按年跌８﹒８％。但期內集團整體毛利率達到１９﹒５％，按年升２﹒２個百分點，創歷史新高
，當中智能手機業務毛利率為１１﹒２％，按年升１﹒３個百分點。
　　現時，恒生指數報１８９００，跌２１４點或跌１﹒１２％，主板成交５９﹒３０億元。國
企指數報６４１７，跌６０點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報３７６５，跌１０點或跌
０﹒２８％。
　　即月期指新報１８８８８，跌１８３點，低水１３點。即月國指期貨報６４１５，跌４９點
，低水２點。即月科指期貨新報３７６３，跌５點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３２０３，跌１點或跌０﹒０４％，成交２１６﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９２２，升２點或升０﹒０２％，成交３９８﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　　１０﹒８６元　升４﹒４２％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　８０﹒０５元　跌０﹒９３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１６﹒８８元　跌０﹒１２％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１８﹒２０元　跌１﹒０９％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　３﹒１５元　跌２﹒４８％
　　比亞迪電子（００２８５）　　２２﹒７０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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