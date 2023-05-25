《異動股》小米升逾４％，首季經調整利潤按年增長１３％

《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）現價升４﹒４２％，報１０﹒８６元，該

股成交約８５０萬股，涉資９０７７萬元。

小米集團公布截至今年３月３１日止首季業績，集團錄得純利４２﹒０４億人民幣，去年同

期為虧損５﹒８８億人民幣，每股基本盈利０﹒１７人民幣。以非國際財務報告準則計算，集團

首季經調整淨利潤錄３２﹒３３億人民幣，按年升１３﹒１％，按季升１﹒２１倍，勝預期。

期內，集團收入５９４﹒７７億人民幣，按年跌１８﹒９％；毛利１１５﹒９２億人民幣，

按年跌８﹒８％。但期內集團整體毛利率達到１９﹒５％，按年升２﹒２個百分點，創歷史新高

，當中智能手機業務毛利率為１１﹒２％，按年升１﹒３個百分點。

現時，恒生指數報１８９００，跌２１４點或跌１﹒１２％，主板成交５９﹒３０億元。國

企指數報６４１７，跌６０點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報３７６５，跌１０點或跌

０﹒２８％。

即月期指新報１８８８８，跌１８３點，低水１３點。即月國指期貨報６４１５，跌４９點

，低水２點。即月科指期貨新報３７６３，跌５點，高水１１點。

上證綜合指數報３２０３，跌１點或跌０﹒０４％，成交２１６﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１０９２２，升２點或升０﹒０２％，成交３９８﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １０﹒８６元 升４﹒４２％

舜宇光學科技（０２３８２） ８０﹒０５元 跌０﹒９３％

瑞聲科技（０２０１８） １６﹒８８元 跌０﹒１２％

高偉電子（０１４１５） １８﹒２０元 跌１﹒０９％

丘鈦科技（０１４７８） ３﹒１５元 跌２﹒４８％

比亞迪電子（００２８５） ２２﹒７０元 無升跌

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（ｈｃ）

