【國安立法】黎智英申請永久終止聆訊，高院下周一裁決

《經濟通通訊社２５日專訊》壹傳媒創辦人黎智英與集團旗下３間公司，涉嫌串謀勾結外國
勢力的案件，已定於今年９月２５日在高等法院開審，預計審期４０日。黎智英此前就案件提出
永久終止聆訊的申請，高院已開庭處理。司法機構網頁顯示，法官將於下周一（２９日）頒下判
決，另於下周二（３０日）進行案件管理聆訊。（ｃｌ）（ｚｚ）
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