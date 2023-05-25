【國安立法】黎智英申請永久終止聆訊，高院下周一裁決

《經濟通通訊社２５日專訊》壹傳媒創辦人黎智英與集團旗下３間公司，涉嫌串謀勾結外國

勢力的案件，已定於今年９月２５日在高等法院開審，預計審期４０日。黎智英此前就案件提出

永久終止聆訊的申請，高院已開庭處理。司法機構網頁顯示，法官將於下周一（２９日）頒下判

決，另於下周二（３０日）進行案件管理聆訊。（ｃｌ）（ｚｚ）

