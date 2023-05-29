新地（０００１６）簽署２７５億港元銀團貸款，規模歷來最大



《經濟通通訊社２９日專訊》新地（０００１６）公布，近日與滙豐、中銀香港及三菱

ＵＦＪ銀行等１８家主要國際及本地銀行簽署一筆五年期貸款協議，錄得五倍超額認購，最終總

貸款額達２７５億港元，是集團歷來最大額的銀團貸款。



＊續於香港投資，把握大灣區及內地機遇＊



新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，隨著全面通關和取消所有新冠防疫措施，社會各項活動

全面回復正常，經濟亦逐步回復至疫情前的水平。集團對內地的前景充滿信心，深信香港會繼續

在「一國兩制」下蓬勃發展，亦深信憑藉中央政府的支持，加上聯通世界的優勢，香港的前景將

會十分美好。集團將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，為香港和內地的

長期繁榮出一分力。



＊正在香港及內地發展多個綜合項目＊



他指出，集團正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並

他又表示，集團先後投得西九文化區藝術廣場大樓項目和旺角洗衣街大型綜合商業項目，相

信兩個項目均能與集團在附近的現有物業產生強大的協同效應，並為香港作為金融和創科中心的

未來發展注入新動力。集團亦正在香港和內地主要城市發展多個綜合項目，包括高鐵西九龍總站

發展項目、上海ＩＴＣ及南京國金中心。上述項目相繼落成後，集團的經常性收入將進一步提升

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