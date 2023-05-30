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30/05/2023 17:22

【夜期時段】６月期指最新報１８５０７點，升９點，低水８９點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，６月期指在夜期時段開市報１８５１１點，升
１３點，低水８５點，最新報１８５０７點，升９點，低水８９點，合約成交３５５張。
　　６月國指期貨在夜期時段開市報６２５５點，升８點，低水２９點，最新報６２４６點，跌
１點，低水３８點，合約成交３４１張。

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