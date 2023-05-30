【聚焦人幣】人幣即期收跌１１４點子報７﹒０９０１，刷半年新低

《經濟通通訊社３０日專訊》市場預期中國製造業數據疲弱，削弱了美國債務上限協議帶來
的積極情緒，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６５點子後升勢漸弱，其後一度倒跌
逾２００點逼近７﹒１０關口，臨近收盤跌幅有所收窄，最終收報７﹒０９０１，較上個交易日
４時３０分收盤價跌１１４點子，續創２０２２年１１月３０日以來半年新低。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４０點子，報７﹒０９７１，早盤曾失守７﹒１０關，
為去年１１月來首次。
今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０８１８，較上個交易日跌２４３點子，刷自去年１２月
１日以來半年新低，上個交易日報７﹒０５７５。
中國明日（３１日）發布官方製造業ＰＭＩ。《路透》調查顯示，５月製造業活動可能進一
步萎縮，突顯出這個世界第二大經濟體從新冠疫情中復甦並不均衡。巴克萊分析師發研究報告表
示，隨著圍繞中國重新開放後經濟增長勢頭的樂觀情緒消退，中國經濟對其他各經濟體的潛在溢
出效應正再次受到質疑。
＊關注監管會否出手維穩人民幣＊
交易員稱，監管層仍容忍近期人民幣的調整幅度，而人民幣調整因素未能改善，短期料仍承
壓，重點關注監管會否出手維穩。此外美國周五（６月２日）的非農數據如果繼續向好，可能進
一步提振６月美國聯儲局加息預期，美元有望進一步反彈，這對人民幣而言，調整壓力會更大。
（ｊｔ）
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