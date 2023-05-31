香港電訊：外遊和訪港漫遊收入已回復至疫前六成及五成

《經濟通通訊社３１日專訊》香港電訊（０６８２３）今日舉行股東周年大會。執行主席李

澤楷表示，通關後，流動電話漫遊服務生意額錄得顯著提升，外遊（Ｏｕｔｂｏｕｎｄ）和訪港

（Ｉｎｂｏｕｎｄ）的漫遊收入分別回復至疫情前的六成和五成多水平，但仍未完全恢復。企業

業務方面，由於集團擁有新的５Ｇ技術，通關後能協助企業在大灣區的發展和生意的需要。

有股東問到有線寬頻（０１０９７）交還收費電視牌照，對集團的ＮｏｗＴＶ業務有否影響

。李澤楷強調，ＮｏｗＴＶ絕對是香港電訊的主要業務，集團不會終止相關業務。ＮｏｗＴＶ在

投資期至今，已搶佔本港收費電視市場最大的佔有率，隨著競爭對手退出市場以及旅遊業復甦，

企業客戶如餐廳和酒店的生意有所增加，相信公司的市場份額能繼續上升。

被問到集團有否前往大灣區發展的計劃，李澤楷指出，國內電訊業務由三家國營電訊商所壟

斷，當中包括股東之一的中國聯通（００７６２），因此公司不能在國內營運核心電訊業務，但

可為香港企業提供科技和數碼轉型方案，並一站式服務客戶位於國內的分公司，相關業務現時已

初步取得良好發展，但暫時尚未佔集團總收入的大數字。（ａｃ）

