《窩輪豪情－梁業豪》指數牛熊證適合散戶買賣嗎？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、資

訊科技業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份

現為聯想集團（００９９２）、海豐國際（０１３０８）與新東方（０９９０１），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股份，則宜首選思摩爾國際（０６９６９）、恒生銀行（０００１１）與中海油（００８８３）

。

有讀者朋友問：「指數牛熊證會否較指數期貨適合散戶投資者買賣？」首先，這兩種圖利工

具均不宜用作中長線投資，只宜用作超短線或短線投機。本欄認為，具一定投機實戰經驗和願意

面對來自較高槓桿比率的風險，指數期貨會較為合適。另一方面，若選擇買賣指數牛熊證，由於

沒有補孖展的需要，風險確實較低，然而，大家不應倚賴收回價，作為止蝕離場的工具。跟買賣

指數期貨一樣，各位應依圖表訊號指示行動，雖則收回價的確有助限制持有牛熊證過市者於市況

大幅變動，形勢對己不利時的損失。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

