《投資心得－潘鐵珊》工行深化創新技術驅動，提升金融服務供給

《投資心得》工商銀行（０１３９８）截至去年１２月３１日的全年業績，表現理想。營業

收入錄得８４１４﹒４億元人民幣，比２０２１年同期降２﹒３％。歸屬於集團股東的淨利潤則

同比升３﹒１％至３６１０﹒４億元人民幣。隨著銀行業的焦點從傳統貸款業務慢慢轉至非利息

收入，以輕資產減輕過度依賴借貸收入，工商銀行亦有同樣趨勢。



＊加大金融服務力度，資產質量穩定＊



集團一方面加大金融服務的力度，繼續以科技支持業務上的轉型，同時亦將風險防控水平提

高，管理基礎亦進一步穩固，保持穩健發展的基本盤。集團的不良貸款率為１﹒３８％，同比減

０﹒０４個百分點，在國際國內可比同業中處於較優水平；撥備覆蓋率為２０９﹒４７％，比上

年末下降３﹒６３個百分點，集團資產質量基本上算穩定。



＊重視金融科技發展，ＩＴ基礎設施水平領先＊



值得留意的是，集團亦深化創新技術驅動能力及提升金融服務供給能力。隨著５Ｇ網絡及雲

端技術普及，再加上國家推進「互聯網＋」相關國策，集團在國內四大銀行中較為重視金融科技

的發展，已有多個項目在進行。除了能提升客戶端的體驗以及整體競爭力，在ＩＴ基礎設施水平

方面亦繼續領先同業。隨著集團推進智慧銀行生態系統工程，金融科技賦能效用亦不斷增強。雖

然因新型冠狀病毒疫情出現而令國內銀行包括集團在經營上所面臨的不確定性因素增多，但透過

積極推進精細化管理，以及深化數字化經營，相信能實現存貸款較快的增長，以及利潤小幅地增

加。可考慮於４﹒１５港元買入，上望４﹒５港元，跌穿３﹒９港元止蝕。《香港股票分析師協

會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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