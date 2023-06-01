《陶冬天下－陶冬》債務上限，把火棒留給兩年之後

《陶冬天下》美國國會眾議院投票通過了暫停執行債務上限的法案。這項法案是總統拜登和

眾議院院長麥卡錫，在經過了幾個月的激烈交鋒後達成的框架協議。法案仍需得到參議院批准，

參議院議長舒曼表示會「盡快付諸表決程序」。由於民主黨在參議院擁有多數席位，過關應該問

題不大。熙攘經月的債務危機可以得以解決。



事實上，華爾街幾乎沒有人認為債務上限問題達不成協議，達成協議的內容才是他們最關心

的。達成協議就像公司公布業績，重要的不是什麼時候公布業績，而是業績本身好過預期還是差

過預期。雙方爭拗的重點在削減開支上，政府不希望減少太多開支，而共和黨則堅持要為失控的

政府開支套上韁繩。



這份法案在筆者看來，實際上是為了對付即將到來的債務違約作出的一個緊急規避行動。債

務上限並沒有被調高，而是被暫停執行，把問題推後兩年，即等到２０２５年新一屆政府上台後

再解決。在此之前，不是削減開支，但確保現有開支不再進一步膨脹。法案要求２０２４財政年

度政府可自由支配的、非國防開支與上年持平，在２０２５年度也只增加１％。同時將疫情期間

授權過但尚未花出去的預算收回。這些大約可以節省６３７０億美元，對於美國政府的大預算，

這些都是毛毛雨。



但是法案有一個條款，如果２０２４年度１２個授權法案未能在九月底之前全數通過，則政

府可自由支配的、非國防開支將被削減１％。考慮到共和黨人把持眾議院，極端右翼共和黨議員

認為麥卡錫讓步過大，而民主黨內極端左翼議員認為拜登讓步過大，１２個授權法案未能全數得

到通過的可能性是存在的。這個就意味著預算收縮，意味著政府開支拖累經濟增長。筆者認為，

這是一份溫和收縮的法案，在經濟過熱的今天，對美國經濟衝擊有限，不過如何處理債務上限問

題，可能成為２０２４年大選的一個議題。



自從１９１７年，美國總共有７８次調高債務上限，這在三權分立的美國可謂家常便飯。

１９７６年以來曾經有２２次因為國會拒絕按時批准上調債務上限，美國政府被迫暫停部分政府

運作或推遲「非關鍵開支」的支付。１９９５年時候的克林頓政府和２０１１年時候的奧巴馬政

府，都曾發生過因為現金斷流而停擺，但是１７８９年後美國國債從未停止支付國債的本金和利

息過。行政和立法當局、民主黨和共和黨，都希望在「誰先眨眼」的游戲中，指責對方，爭取政

治分。這次也不例外。



最後問一句，從通貨膨脹到經濟衰退，從強力加息到金融緊縮，壞消息不斷，為什麼那麼多

股市紛紛創出新高？世界最大的１２０００家上市公司，在今年的前四個月，合計分發了

３２７０億美元的股息，比去年同期增加了１２％。《陶冬》

（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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