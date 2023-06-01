《港股偉論－黃偉豪》積極發展數字化殯葬業務，福壽園前景看好

《港股偉論》數字經濟於近年已成為內地經濟增長和社會發展的重要元素，各行各業均積極

拓展數字化發展。福壽園（０１４４８）亦把握當中機會，致力把數字化發展視為戰略升級，將

集團定位由中國領先的殯葬服務提供商，升級為殯葬及生命科技服務提供商。



事實上，福壽園一直積極擁抱數字變革，於２００１年已推出網上祭掃業務，到２０１４年

亦實現了墓碑二維碼技術應用，並在２０２０年正式推出「福壽雲」平台，推動「互聯網＋殯葬

服務」發展，開發了雲訃告、雲追思、雲上紀念、數字禮葬、數字紀念館、福壽家禮、福壽雲管

家等多個模塊，目前已經服務近１５０萬客戶。到去年８月，集團更正式發布「數字陵園（上海

）慧心谷」項目，提供數字化一體服務設施。



慧心谷項目位於上海福壽園人文紀念公園的實體園區內，佔地面積約４５００平方米，以集

約化和生態化理念，有效解決了資源稀缺和逝有所安需求之間的矛盾。園區產品包括水景石藝術

葬、晶石葬及生態葬等形式；另亦可以為逝者建造線上３Ｄ紀念館，收集整合影像、圖文、聲音

等信息，為用戶提供沉浸式的數字化禮葬、智能祭掃，全息影像互動、共享祭台、遠程直播等全

新的服務體驗；另針對海葬及遺體捐獻者等無骨灰儲存需求的用戶，項目提供了無實體墓碑的「

虛擬數字葬」，從而滿足人們感恩親情、傳承生命的精神需求。慧心谷項目是一個將科技與文化

，以及線上與線下更好融合的產物。



去年受到新冠疫情影響，集團的營收及淨利潤均出現自２０１３年上市以來，較為少見的按

年倒退。２０２２年實現營收及淨利潤分別同比下跌６﹒６３％及８﹒５３％至２１﹒７２億元

及６﹒５９億元（人民幣．下同）。不過，若折開上下半年的業績來看，集團下半年實現了穩健

增長，營收按年增長６﹒８％至１２﹒７億元；淨利潤按年增長１２﹒７％至３﹒９８億元。



隨著今年內地進入疫後復常，集團業務復甦趨勢明顯，今年１月和２月來自墓地和殯葬服務

的收入幾近按年翻倍。管理層亦將今年收入增長指引由多過２０％提高到３０％至３５％。去年

派息比率由２０２１年的３０％，進一步提高到４０％，集團最終目標是希望可以提高到６０％

。以集團上市至今盈利基本每年增長，以及目前預測市盈率不足１４倍下，現價水平的確吸引。

再加上集團積極發展數字化殯葬業務，前景值得看好。建議投資者可以吼位分注吸納，作中長期

持有。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

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