《陸言堂－陳永陸》巨星傳奇（６６８３）業績增長強勁，前景看俏

《陸言堂》正在招股的巨星傳奇（０６６８３）業務包括新零售及ＩＰ創造及營運。巨星傳

奇業績增長迅猛，毛利率及經調整淨利率穩健定，處於較高水準。２０２２年營業收入人民幣

３﹒４４億元，複合年增長率約為５８﹒４％；經調整純利約７７１７萬元。毛利率連續四年均

保持在６０％左右。公司專注低碳水化合物健康管理產品以及護膚品的開發及銷售，主打魔胴防

彈咖啡，是一種專為低碳水化合物飲食計劃而設計的高脂肪飲料，按總商品交易額計是２０２１

年中國防彈飲料市場最大的公司，市場份額為２５﹒６％，２０１９年至２０２２年收入

ＣＡＧＲ增長２８％。

護膚品產品包括摩肌博士及茶小姐。ＩＰ創造及營運業務包括，提供媒體內容創作、活動策

劃，及明星ＩＰ管理服務及ＩＰ許可及銷售相關產品，例如由周杰倫先生主演的真人秀節目周遊

記，及大型音樂會及其他活動的活動策劃服務提供商、投資方及或分包商。公司獨有的明星ＩＰ

通過在多個互補的場合及平台產生宣傳效應而非因品牌產生單一聯想賦能新零售業務。頭部明星

包括周杰倫及劉畊宏，其他明星有庾澄慶、方文山、王姵云、孫耀威、陳法蓉等。

事實上，《中國直播電商發展洞察２０２３》指出，在疫情期間，直播電商成為了高效便捷

的線上售賣方式，覆蓋大多數線上消費人群，而直播電商滲透率進一步提升，在網上零售額中的

佔比預計突破２５％，到２０２５年中國電商市場規模預計達４６億元人民幣，公司前景值得憧

憬。

公司現正招股，基石投資者為Ｂｌｉｎｋ Ｆｉｅｌｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ及

ＮＥＴＤＲＡＧＯＮ ＷＥＢＳＯＦＴ ＩＮＣ。每股招股價介乎５﹒５至６﹒３元，一手

５００股，每手入場費３１８１﹒７７元，以招股價中位數５﹒９元發售，料集資最多約

４﹒９５億元，將於６月５日截止認購，料將於６月１３日掛牌。《獨立股評人 陳永陸》



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