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01/06/2023 09:05

《美股星談－李曉翀》「蘋果」二字將是６月頂流

　　《美股星談》６月股壇大事，離不開「蘋果」二字。全球矚目的蘋果公司（ＡＡＰＬ）一年
一度的全球開發者大會（ＷＷＤＣ）將於香港時間６月６日至１０日以線上形式舉行。
　　此次ＷＷＤＣ的焦點並非ｉＯＳ、ｉＰａｄＯＳ、ｍａｃＯＳ、ｗａｔｃｈＯＳ和ｔｖＯＳ
的創新芸芸，而是ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置會否亮相。
　　５月底執筆之時，消息面方面仍不乏漣漪，不過有些報道確令外界憧憬，Ａｐｐｌｅ　ＡＲ
╱ＭＲ頭戴裝置極有可能在此次ＷＷＤＣ公布。
　　外媒報道，蘋果透過代理公司Ｄｅｅｐ　Ｄｉｖｅ　ＬＬＣ在不同國家地區申請註冊「
ｘｒＯＳ」名稱之後，在今年５月，再透過代理公司於紐西蘭智慧財產辦公室取得「ｘｒＯＳ」
名稱商標。
　　從字面可以理解，「ｘｒ」就是ｅＸｔｅｎｄｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ的縮寫，而ＯＳ就是操
作系統的意思。不難推斷，「ｘｒＯＳ」將用於ＷＷＤＣ　２０２３公布的作業系統，以及虛擬
視覺穿戴裝置。
　
＊對行業發展意義重大＊
　
　　筆者認為，雖然近期蘋果季績令外界驚喜，特別是蘋果在印度市場的開拓方面相當順利，令
ｉＰｈｏｎｅ業務表現遠勝預期，不過，咎病之處係整體收入增長缺少動力源泉。
　　市場一直憧憬蘋果有突破性產品出現，睇返同業，Ｍｅｔａ及微軟的穿戴設備業務已連續數
季銷情不滯，顯然，此次的Ａｐｐｌｅ　ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置備受業界重視。
　
＊５月美股半導體股表現強＊
　
　　最後，回顧５月美股，半導體相關公司的表現強勁，筆者此前在其他專欄及對外訪問都有提
及存儲行業的見底先兆，的確，５月眼見存儲龍頭帶動資金部署半導體相關公司。
　　外媒亦傳蘋果已向台積電預留今年３ｎｍ製程９０％　的產能，以生產Ａ１７　
Ｂｉｏｎｉｃ和Ｍ３系列處理器。正所謂牽一髮動全身，下季ＡＳＭＬ的砍單情況不排除改善，
這些已帶炒因。
　　筆者認為，傳聞並非空穴來風，尤其是首季在全球手機市場下滑雙位數情況下蘋果的「證偽
」表現，確保擁有足夠的３ｎｍ製程處理器提供ｉＰｈｏｎｅ、Ｍａｃ和ｉＰａｄ使用亦無可口
非。
　　筆者此次月談提及的大部分是硬件相關公司為主，因為若蘋果ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置發布優於
預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。
　
　　皆因新趨勢確立之下，下一階段頭戴裝置的滲透率提升會是帶動其他產業的關鍵，所以市場
對此次蘋果的發布相當重視，難怪「股神」都後悔減持。
《復星財富旗下復星國際證券研究部助理副總裁　李曉翀》
　
（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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