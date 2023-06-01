《美股星談－李曉翀》「蘋果」二字將是６月頂流

《美股星談》６月股壇大事，離不開「蘋果」二字。全球矚目的蘋果公司（ＡＡＰＬ）一年

一度的全球開發者大會（ＷＷＤＣ）將於香港時間６月６日至１０日以線上形式舉行。

此次ＷＷＤＣ的焦點並非ｉＯＳ、ｉＰａｄＯＳ、ｍａｃＯＳ、ｗａｔｃｈＯＳ和ｔｖＯＳ

的創新芸芸，而是ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置會否亮相。

５月底執筆之時，消息面方面仍不乏漣漪，不過有些報道確令外界憧憬，Ａｐｐｌｅ ＡＲ

╱ＭＲ頭戴裝置極有可能在此次ＷＷＤＣ公布。

外媒報道，蘋果透過代理公司Ｄｅｅｐ Ｄｉｖｅ ＬＬＣ在不同國家地區申請註冊「

ｘｒＯＳ」名稱之後，在今年５月，再透過代理公司於紐西蘭智慧財產辦公室取得「ｘｒＯＳ」

名稱商標。

從字面可以理解，「ｘｒ」就是ｅＸｔｅｎｄｅｄ Ｒｅａｌｉｔｙ的縮寫，而ＯＳ就是操

作系統的意思。不難推斷，「ｘｒＯＳ」將用於ＷＷＤＣ ２０２３公布的作業系統，以及虛擬

視覺穿戴裝置。



＊對行業發展意義重大＊



筆者認為，雖然近期蘋果季績令外界驚喜，特別是蘋果在印度市場的開拓方面相當順利，令

ｉＰｈｏｎｅ業務表現遠勝預期，不過，咎病之處係整體收入增長缺少動力源泉。

市場一直憧憬蘋果有突破性產品出現，睇返同業，Ｍｅｔａ及微軟的穿戴設備業務已連續數

季銷情不滯，顯然，此次的Ａｐｐｌｅ ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置備受業界重視。



＊５月美股半導體股表現強＊



最後，回顧５月美股，半導體相關公司的表現強勁，筆者此前在其他專欄及對外訪問都有提

及存儲行業的見底先兆，的確，５月眼見存儲龍頭帶動資金部署半導體相關公司。

外媒亦傳蘋果已向台積電預留今年３ｎｍ製程９０％ 的產能，以生產Ａ１７

Ｂｉｏｎｉｃ和Ｍ３系列處理器。正所謂牽一髮動全身，下季ＡＳＭＬ的砍單情況不排除改善，

這些已帶炒因。

筆者認為，傳聞並非空穴來風，尤其是首季在全球手機市場下滑雙位數情況下蘋果的「證偽

」表現，確保擁有足夠的３ｎｍ製程處理器提供ｉＰｈｏｎｅ、Ｍａｃ和ｉＰａｄ使用亦無可口

非。

筆者此次月談提及的大部分是硬件相關公司為主，因為若蘋果ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置發布優於

預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。



皆因新趨勢確立之下，下一階段頭戴裝置的滲透率提升會是帶動其他產業的關鍵，所以市場

對此次蘋果的發布相當重視，難怪「股神」都後悔減持。

《復星財富旗下復星國際證券研究部助理副總裁 李曉翀》



（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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