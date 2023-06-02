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即市新聞

02/06/2023 10:30

《異動股》電視廣播曾升四成突破１００天線，現報６﹒７４元

　　《經濟通通訊社２日專訊》電視廣播（００５１１）升３８﹒９７％，報６﹒７４元，升穿
１００天線（６﹒０８元），最高價６﹒７９元，最低價５﹒１３元；成交１６００﹒１４萬股
，成交金額９５７２﹒３９萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５２９﹒７５萬
元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額９９﹒５萬元，加權平均成交價６﹒０９７元；現時
最大淨被動賣出券商為美銀，金額２９２﹒５萬元，加權平均成交價５﹒９５元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅５１﹒１２％。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　６﹒７４０　變動　　　　　＋３８﹒９７％
　　最高價　　　　　　　６﹒７９０　最低價　　　　　　５﹒１３０
　　成交股數　　１６００﹒１４萬股　成交金額　　９５７２﹒３９萬
　　１０天平均　　　　　５﹒１２８　歷史波幅％　　　８３﹒５０２
　　２０天平均　　　　　５﹒４６２　加權平均價　　　　５﹒９８２
　　５０天平均　　　　　７﹒１４６　ＲＳＩ１４　　　５８﹒７３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５２９﹒７５萬元；
暫連升２日，累計升幅５１﹒１２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電視廣播（００５１１）　６﹒７４０　＋３８﹒９７
　　有線寬頻（０１０９７）　０﹒０４９　　－２﹒００
　　鳳凰衛視（０２００８）　０﹒２５５　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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