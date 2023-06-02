《異動股》電視廣播曾升四成突破１００天線，現報６﹒７４元

《經濟通通訊社２日專訊》電視廣播（００５１１）升３８﹒９７％，報６﹒７４元，升穿
１００天線（６﹒０８元），最高價６﹒７９元，最低價５﹒１３元；成交１６００﹒１４萬股
，成交金額９５７２﹒３９萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５２９﹒７５萬
元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額９９﹒５萬元，加權平均成交價６﹒０９７元；現時
最大淨被動賣出券商為美銀，金額２９２﹒５萬元，加權平均成交價５﹒９５元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅５１﹒１２％。
基本資料
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現價 ６﹒７４０ 變動 ＋３８﹒９７％
最高價 ６﹒７９０ 最低價 ５﹒１３０
成交股數 １６００﹒１４萬股 成交金額 ９５７２﹒３９萬
１０天平均 ５﹒１２８ 歷史波幅％ ８３﹒５０２
２０天平均 ５﹒４６２ 加權平均價 ５﹒９８２
５０天平均 ７﹒１４６ ＲＳＩ１４ ５８﹒７３８
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５２９﹒７５萬元；
暫連升２日，累計升幅５１﹒１２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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電視廣播（００５１１） ６﹒７４０ ＋３８﹒９７
有線寬頻（０１０９７） ０﹒０４９ －２﹒００
鳳凰衛視（０２００８） ０﹒２５５ 無升跌
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（ｅｄ）
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