《傳聞》上海電氣風電投資增；奢侈品市埸續增長

《傳聞》內地大力發展風電，據悉風電裝機容量繼續領先全球，其中上海電氣
（０２７２７）增加發展風電項目，並預期陸續運作，有利業務增長。
市場消息稱，內地以至全球奢侈品市場持續增長，未受到經濟前景未明所影響，支持普拉達
（０１９１３）股價在現水平企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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