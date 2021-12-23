《傳聞》上海電氣風電投資增；奢侈品市埸續增長

《傳聞》內地大力發展風電，據悉風電裝機容量繼續領先全球，其中上海電氣

（０２７２７）增加發展風電項目，並預期陸續運作，有利業務增長。

市場消息稱，內地以至全球奢侈品市場持續增長，未受到經濟前景未明所影響，支持普拉達

（０１９１３）股價在現水平企穩。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

