《傳聞》新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，獲積金局洽租８萬呎

《傳聞》市場消息指，料明年落成的新地（０００１６）觀塘巧明街九巴車廠甲廈重建項目

，其中８萬平方呎樓面獲積金局洽租，呎租料約３０元。該機構現租用觀塘、葵涌等甲廈，料作

整合業務及擴充。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

