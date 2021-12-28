《傳聞》新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，獲積金局洽租８萬呎

《傳聞》市場消息指，料明年落成的新地（０００１６）觀塘巧明街九巴車廠甲廈重建項目
，其中８萬平方呎樓面獲積金局洽租，呎租料約３０元。該機構現租用觀塘、葵涌等甲廈，料作
整合業務及擴充。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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