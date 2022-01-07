《傳聞》傳阿里巴巴（０９９８８）有動作；鋁價回升有利中國鋁業

《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）昨日（６日）逆市上升５﹒６％，成交也增加至５６億元

。傳聞阿里巴巴有動作，整合旗下業務，包括電商業務，將成為股價持續反彈催化劑。

另市場消息稱，歐洲鋁企受累能源成本上升而減產，支持近月國際鋁價回升一成以上，利好

中國鋁業（０２６００）昨日上升３仙，短期料可上試４﹒４至４﹒５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

