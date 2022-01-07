《傳聞》基建加碼水泥股蠢動；油股成為對沖通脹工具

《傳聞》市場消息稱，內地加碼基建項目，以穩經濟、保就業，春江鴨偷步入市買水泥股，

水泥股開始蠢動，中國建材（０３３２３）上破１０元阻力，以１０﹒０４元收市，上升

０﹒５２元，走勢呈現突破。

紐約油價逼近８０美元，全球通脹升勢未止。據悉資金繼續流向石油股，成為對沖通脹工具

，中海油（００８８３）可逢低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

