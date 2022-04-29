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即市新聞

29/04/2022 09:01

《傳聞》新基建有利中移動（００９４１）；內地加力提振消費

　　《傳聞》市場消息稱，內地將進一步加大數據中心等新基建投資，加速數字經濟發展，有利
中移動業務發展，中移動（００９４１）在５０至５１元水平支持力強，昨日（２７日）以
５２﹒２元收市。
　　市場傳聞內地各省市加力提振消費，包括派發消費券，近日跌幅大的內需股有望反彈。九毛
九（０９９２２）昨日以１６﹒４６元收市，短期反彈阻力為１８元。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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