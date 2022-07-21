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即市新聞

21/07/2022 09:00

《傳聞共賞》內地綜合融資成本續下跌；傳期指大戶累積淡倉

《傳聞共賞》　　內地綜合融資成本續下跌；水泥價格下行壓力未解
　　　　　　　　內地加大投資抽水蓄能建設；傳期指大戶累積淡倉
　　　　　　　　檸萌影視已展開預路演，擬集資近５億
　　
《昔日傳聞》　　中軟國際（０３５４）有動作；內地廠家歐洲出口訂單轉弱
　　　　　　　　多晶硅價升不利光伏行業發展；中移動（００９４１）５Ｇ滲透率升
　　　　　　　　內地房產資金加速流向股市；基金押注中國加碼穩增長
　　　　　　　　資金流入中芯國際（００９８１）；華潤電力（００８３６）再生能源佔比續

　　　　　　　　匯控（００００５）將加快退出非核心市場，以回應平保（０２３１８）分拆
亞洲業務要求
　　　　　　　　內地盲盒經濟熱潮降溫；基金續減倉中資科技股
　　　　　　　　油田服務（０２８８３）行業景氣續向好；高偉電子（０１４１５）受惠蘋果
推新手機
　　　　　　　　內地擬撥出７﹒２萬億人幣，力挺基建
　　　　　　　　全球新能源車需求增；中軟國際（００３５４）受惠鴻蒙系統
　　　　　　　　資金流出港股市場；內地樓市淡風影響水泥需求
　　　　　　　　內銀股毛利續受壓；金風科技（０２２０８）海外訂單增
　　　　　　　　多晶硅價格漲勢未止；中國經濟恢復有利航空股
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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