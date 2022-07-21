《傳聞共賞》內地綜合融資成本續下跌；傳期指大戶累積淡倉

《傳聞共賞》 內地綜合融資成本續下跌；水泥價格下行壓力未解

內地加大投資抽水蓄能建設；傳期指大戶累積淡倉

檸萌影視已展開預路演，擬集資近５億



《昔日傳聞》 中軟國際（０３５４）有動作；內地廠家歐洲出口訂單轉弱

多晶硅價升不利光伏行業發展；中移動（００９４１）５Ｇ滲透率升

內地房產資金加速流向股市；基金押注中國加碼穩增長

資金流入中芯國際（００９８１）；華潤電力（００８３６）再生能源佔比續

升

匯控（００００５）將加快退出非核心市場，以回應平保（０２３１８）分拆

亞洲業務要求

內地盲盒經濟熱潮降溫；基金續減倉中資科技股

油田服務（０２８８３）行業景氣續向好；高偉電子（０１４１５）受惠蘋果

推新手機

內地擬撥出７﹒２萬億人幣，力挺基建

全球新能源車需求增；中軟國際（００３５４）受惠鴻蒙系統

資金流出港股市場；內地樓市淡風影響水泥需求

內銀股毛利續受壓；金風科技（０２２０８）海外訂單增

多晶硅價格漲勢未止；中國經濟恢復有利航空股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

