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即市新聞

22/07/2022 12:01

《魚缸博客》特步畀丁水波家族減持，守唔住５０天線要離場？

　　《魚缸博客》呢排股份減持潮一浪接一浪，今次輪到特步（０１３６８）。公司近日獲控股
股東「群成投資」知會，已經同配售代理摩根大通同瑞銀，訂立二級大宗交易協議，合共配售公
司８０００萬股，佔公司已發行股本總額約３﹒０４％，每股作價１２﹒７銀，比上日收市價折
讓１８﹒５％，涉資１０﹒１６億銀，配售事項預期會喺７月２６日落實。
　　「群成投資」係由萬興國際全資擁有，而萬興國際分別由丁水波家族信託、丁美清家族信託
同丁明忠家族信託最終擁有６７％、２１％及１２％權益。咁啱得咁橋，丁水波就係特步董事會
主席兼執行董事，丁美清同丁明忠就係為公司執行董事。
　　睇番特步嘅預測市盈率有２５倍，都仲係一個比較高嘅水平，而特步由５月１０日低位
９﹒４９銀開始反覆向上，直至上日收市１３﹒８８銀，累計已經有４６％升幅，再加上連續多
個交易日喺１４﹒５銀左右有阻力，噚日更加以全日最低位１３﹒８８銀收市，已經有個比較多
嘅賣出訊號，今日借股東減持消息回調，博客覺得都唔意外，不過早段一跌就跌到近５０天線附
近。博客睇到５０天線升緊，睇下今日收市守唔守得住５０天線，否則建議大家離一離場先，等
佢回到番５月初嘅反彈頂部１１﹒５銀左右先再買過。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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