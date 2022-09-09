《魚缸博客》嗶哩嗶哩早段急瀉，等回到呢個位炒波幅算！

《魚缸博客》嗶哩嗶哩（０９６２６）噚日公布中期業績，虧損約４２﹒８９億人民幣，比

舊年同期虧損約２０億人民幣有所擴大。期內，月均活躍用戶增加２９％到３﹒０６億，創新高

。收入按年升９％到４９﹒１億人民幣，但按季就倒退３％，表現麻麻哋。

另外，部分業務有增長。增值服務營業額增加約２９％到２１億人民幣、廣告營業額升約

１０％到１１﹒６億人民幣，「電商及其他」嘅營業額升約４％到６億人民幣。不過，主要嘅移

動遊戲業務嘅營業額跌１５﹒２％到１０﹒５億人民幣，集團解釋主要因為上半年無乜推出受歡

迎嘅新獨家發行遊戲。

隔晚嗶哩嗶哩喺美股已經跌超過１５％，睇到市場明顯唔ｂｕｙ呢份成績表。噚日嗶哩嗶哩

喺港股逆市升３﹒１２％，今日就低開１４﹒８５％，早段跌幅一度擴大到超過１７％，跌穿６

月開展嘅橫行區底１７１﹒５銀，相信嚟緊幾日會繼續向下走，並試番５月１０日前低位

１４５﹒３銀。

集團嘅遊戲業務畀唔到市場信心，即使近幾次都獲批遊戲版號，但嚟緊嘅遊戲仲受唔受歡迎

，都仲要觀察下。仲有，嗶哩嗶哩仍然要面臨退市風險，部署上繼續炒波幅先。無貨嘅朋友可以

等股價回到１４５銀左右吸納，喺１７０銀左右食胡。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

