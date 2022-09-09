  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2022 11:24

《魚缸博客》嗶哩嗶哩早段急瀉，等回到呢個位炒波幅算！

　　《魚缸博客》嗶哩嗶哩（０９６２６）噚日公布中期業績，虧損約４２﹒８９億人民幣，比
舊年同期虧損約２０億人民幣有所擴大。期內，月均活躍用戶增加２９％到３﹒０６億，創新高
。收入按年升９％到４９﹒１億人民幣，但按季就倒退３％，表現麻麻哋。
　　另外，部分業務有增長。增值服務營業額增加約２９％到２１億人民幣、廣告營業額升約
１０％到１１﹒６億人民幣，「電商及其他」嘅營業額升約４％到６億人民幣。不過，主要嘅移
動遊戲業務嘅營業額跌１５﹒２％到１０﹒５億人民幣，集團解釋主要因為上半年無乜推出受歡
迎嘅新獨家發行遊戲。
　　隔晚嗶哩嗶哩喺美股已經跌超過１５％，睇到市場明顯唔ｂｕｙ呢份成績表。噚日嗶哩嗶哩
喺港股逆市升３﹒１２％，今日就低開１４﹒８５％，早段跌幅一度擴大到超過１７％，跌穿６
月開展嘅橫行區底１７１﹒５銀，相信嚟緊幾日會繼續向下走，並試番５月１０日前低位
１４５﹒３銀。
　　集團嘅遊戲業務畀唔到市場信心，即使近幾次都獲批遊戲版號，但嚟緊嘅遊戲仲受唔受歡迎
，都仲要觀察下。仲有，嗶哩嗶哩仍然要面臨退市風險，部署上繼續炒波幅先。無貨嘅朋友可以
等股價回到１４５銀左右吸納，喺１７０銀左右食胡。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態09/09/2022
【英女王逝世】英女王走完英國史上在位最長君主一生　查理斯繼位
人氣文章開市Good Morning09/09/2022
溫鋼城：南非大股東或清倉騰訊　欲入市約290元始出手
人氣文章大行報告09/09/2022
【大行炒D乜】新地績後大行點睇？瑞信微降目標仍然牛！
人氣文章市場先機09/09/2022
市場重點關注美聯儲9月的利率決議！
人氣文章市場動向09/09/2022
立即報名【新經濟下中小企數碼營商「智」有計】講座
人氣文章財經熱話09/09/2022
【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金