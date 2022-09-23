  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2022 11:31

《魚缸博客》理想提前在本月底發布Ｌ８，早段反彈唔代表轉強！

　　《魚缸博客》理想（０２０１５）公布，由於市場對新車款「理想Ｌ８」嘅期待，決定提前
在今個月３０號正式發布。理想Ｌ８售價４０萬人民幣以內，喺國慶期間陸續到達全國各個理想
汽車零售中心，畀用戶體驗，並且喺１１月初正式開啟交付。至於另一款家庭智能旗艦５座
ＳＵＶ「理想Ｌ７」，就會喺出年一季度發布同交付。
　　呢單消息公布之後，今日理想高開超過２％，不過早段走勢比較平淡。始終新能源車股仍然
處於調整期，繼續陰啲陰啲咁跌。仲有，睇番小鵬公布完新車，股價曾經喺９月２０日反彈超過
８％，但呢個煙花好快放完，之後兩日累計跌超過１２％，今日早段曾經跌超過３％，股價繼續
尋底。
　　汽車股仲係咁弱，即使造車新勢力有新車推出嘅利好消息，對市場嚟講都唔太吸引。事實上
，理想仲係比條１０天線壓住，成個下跌趨勢無轉變，大家小心理想隨時小鵬走勢嘅翻版，今日
彈一彈，轉頭幾日繼續跌，所以依家未係時候撈底。
　　喺依家偏向熊市嘅時候，記住「忍一忍、等一等」。理想下一個比較重要嘅支持位，相信喺
８０至８５銀，等股價回到８５銀吸納都唔遲！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/09/2022
《午市前瞻》專家料萬八難保 炒中銀不如揸中行收息
人氣文章財經熱話23/09/2022
【中概焦點】中美審計沒完沒了　阿里返紅底機會渺？
人氣文章大行報告23/09/2022
【大行炒D乜】加息後大行點睇銀行股　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning23/09/2022
溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！
人氣文章財經熱話23/09/2022
【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈
人氣文章財經熱話22/09/2022
【香港加息】匯豐等港銀上調最優惠利率0.125厘　四年來首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金