《魚缸博客》理想提前在本月底發布Ｌ８，早段反彈唔代表轉強！

《魚缸博客》理想（０２０１５）公布，由於市場對新車款「理想Ｌ８」嘅期待，決定提前

在今個月３０號正式發布。理想Ｌ８售價４０萬人民幣以內，喺國慶期間陸續到達全國各個理想

汽車零售中心，畀用戶體驗，並且喺１１月初正式開啟交付。至於另一款家庭智能旗艦５座

ＳＵＶ「理想Ｌ７」，就會喺出年一季度發布同交付。

呢單消息公布之後，今日理想高開超過２％，不過早段走勢比較平淡。始終新能源車股仍然

處於調整期，繼續陰啲陰啲咁跌。仲有，睇番小鵬公布完新車，股價曾經喺９月２０日反彈超過

８％，但呢個煙花好快放完，之後兩日累計跌超過１２％，今日早段曾經跌超過３％，股價繼續

尋底。

汽車股仲係咁弱，即使造車新勢力有新車推出嘅利好消息，對市場嚟講都唔太吸引。事實上

，理想仲係比條１０天線壓住，成個下跌趨勢無轉變，大家小心理想隨時小鵬走勢嘅翻版，今日

彈一彈，轉頭幾日繼續跌，所以依家未係時候撈底。

喺依家偏向熊市嘅時候，記住「忍一忍、等一等」。理想下一個比較重要嘅支持位，相信喺

８０至８５銀，等股價回到８５銀吸納都唔遲！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

