《傳聞》美傳本周加碼出口管制，阻中企獲芯片技術

《傳聞》市場消息指，美國拜登政府據報最快本周內就芯片、生產設備宣布新的出口管制措
施，限制中企獲取先進芯片技術，從而制約中國超級電腦、新型武器等研發。間中企可能受到類
似華為所面對的禁令，「封殺」力度料前所未有。北京多次表明反對，指美試圖將中國控制在產
業鏈低端。
消息指，新措施將針對多間中國企業、官方研究所及其他實體，旨在限制中國取得高性能計
算的技術。措施將建基於特朗普時期對華為的禁令上，該禁令限止全球企業向華為出售包含美國
技術、機件或軟件製造的產品，最終重創了華為的各項主要業務。但具體針對哪些中企，當前尚
不清楚。
消息指，美國還正考慮更多出口限制措施，包括針對先進內存芯片製造能力和用於一些最尖
端芯片製造工具的先進組件的限制。有關限制最終可能會影響主要學術機構、阿里巴巴
（０９９８８）及騰訊 （００７００）等互聯網公司，無法獲得建設數據中心和超級電腦部件
所需要的零件。至於中國近年大力發展的量子計算領域，也是正在討論的目標。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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