《魚缸博客》返港ｃｒｅｗ先行「０＋０」，國泰百天線支持吼得過

《魚缸博客》香江放假期間美股就連爆兩日，噚晚道指勁升８００幾點，仲收復埋

３００００點關，證明咗３００００點嘅支持力度。而魚缸呢邊都唔惹少，先係美股造好帶動，

加埋「０＋０」實現機會又高咗，所以今朝最多都升成９００幾點！

政府之前就宣布，開始放寬機組人員檢疫安排，返嚟嘅ｃｒｅｗ，如在過去７日並無喺外地

逗留，到機場檢測後就可離開。如果有，就要在機場攞到陰性結果確認之後，先可以辦理入境手

續，之後４日都要做核酸。而最重要盲係，返港後ｃｒｅｗ可以獲得豁免安心「黃碼」，即係一

返嚟就可以憑「藍碼」入食肆等處所，變相先行「０＋０」！

雖然最新由航空服務調查機構Ｓｋｙｔｒａｘ早前公布「全球最佳航空公司排名２０２２」

，國泰跌出十大，由第６位跌至第１６位。不過，都可能係「因」疫情同埋防疫措施拖累嘅啫，

而家睇緊「０＋０」，相信都係時候恢復。今日國泰（００２９３）股價高開完就蟹貨出籠，不

過１００天線水平都仲企住，建議現價附近可以買入，未跌穿８銀可以繼續揸！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

