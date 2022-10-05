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即市新聞

05/10/2022 12:01

《魚缸博客》返港ｃｒｅｗ先行「０＋０」，國泰百天線支持吼得過

　　《魚缸博客》香江放假期間美股就連爆兩日，噚晚道指勁升８００幾點，仲收復埋
３００００點關，證明咗３００００點嘅支持力度。而魚缸呢邊都唔惹少，先係美股造好帶動，
加埋「０＋０」實現機會又高咗，所以今朝最多都升成９００幾點！
　　政府之前就宣布，開始放寬機組人員檢疫安排，返嚟嘅ｃｒｅｗ，如在過去７日並無喺外地
逗留，到機場檢測後就可離開。如果有，就要在機場攞到陰性結果確認之後，先可以辦理入境手
續，之後４日都要做核酸。而最重要盲係，返港後ｃｒｅｗ可以獲得豁免安心「黃碼」，即係一
返嚟就可以憑「藍碼」入食肆等處所，變相先行「０＋０」！
　　雖然最新由航空服務調查機構Ｓｋｙｔｒａｘ早前公布「全球最佳航空公司排名２０２２」
，國泰跌出十大，由第６位跌至第１６位。不過，都可能係「因」疫情同埋防疫措施拖累嘅啫，
而家睇緊「０＋０」，相信都係時候恢復。今日國泰（００２９３）股價高開完就蟹貨出籠，不
過１００天線水平都仲企住，建議現價附近可以買入，未跌穿８銀可以繼續揸！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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