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即市新聞

04/11/2022 09:39

《傳聞》子不語（０２４２０）國際配售傳提早半日中午結束

　　《傳聞》市場消息指，子不語（０２４２０）在今日（４日）中午１２時，即提前半日關閉
國際配售簿記，該股最多集資２﹒７６億元，將於下周五（１１日）上市。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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