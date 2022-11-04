《傳聞》子不語（０２４２０）國際配售傳提早半日中午結束

《傳聞》市場消息指，子不語（０２４２０）在今日（４日）中午１２時，即提前半日關閉

國際配售簿記，該股最多集資２﹒７６億元，將於下周五（１１日）上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

