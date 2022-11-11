《魚缸博客》魚缸高開過千點，蔚來今朝大升反而係逃生門？

《魚缸博客》美國ＣＰＩ升幅按年無市場預期咁多之餘，更加係今年以嚟最慢增速，核心

ＣＰＩ按年增幅亦由９月６﹒６％嘅４０年高位回落到６﹒３％，市場重拾久違嘅興奮，道指噚

晚大升超過１２００點。今日魚缸都高開過千點，但暫時升到５０天線附近有啲阻力，睇下今日

可唔可以有Ｈａｐｐｙ Ｆｒｉｄａｙ喇！

今日文進同大家講下蔚來（０９８６６），今朝股價曾經升超過１５％，跟住魚缸齊興奮！

不過，各位興奮嘅同時，都唔好忘記蔚來仲係蝕緊錢㗎！公司上日公布第三季業績，淨虧損擴大

到４１﹒４億人民幣，舊年同期虧損係２８﹒６億人民幣，每股普通股╱美國存託股份淨虧損為

２﹒５３銀！雖然第三季嘅收入按年升３３％到１３０﹒０２億人民幣，汽車交付量亦上升，但

虧損依然唔細，仲未去到扭虧為盈嘅階段。

文進之前講汽車股都提過，芯片供應唔夠同鋰價飆升幾影響汽車股嘅前景，而呢兩個大浪未

見減退，尤其碳酸鋰電池價格ｋｅｅｐ住升，作為造車新勢力嘅蔚來好難避得開。本身仲係蝕緊

錢，生產成本可能繼續增加，文進覺得今日蔚來跟住魚缸彈起，大家應該把握呢個「逃生門」呀

！

睇番日線圖，蔚來由９月高位１７５銀跌落嚟，喺７０銀邊緣有啲支持，１１月７日曾經升

破２０天線，但好快又跌番落去。今朝雖然裂口高開，但仲夾住喺１０天線同２０天線之間，走

勢上未有大幅好轉，短期要升番上９０銀樓上，除咗要再有利好消息，成交額亦要提高，今日趁

佢反彈應該走一走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

