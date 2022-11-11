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即市新聞

11/11/2022 11:46

《魚缸博客》魚缸高開過千點，蔚來今朝大升反而係逃生門？

　　《魚缸博客》美國ＣＰＩ升幅按年無市場預期咁多之餘，更加係今年以嚟最慢增速，核心
ＣＰＩ按年增幅亦由９月６﹒６％嘅４０年高位回落到６﹒３％，市場重拾久違嘅興奮，道指噚
晚大升超過１２００點。今日魚缸都高開過千點，但暫時升到５０天線附近有啲阻力，睇下今日
可唔可以有Ｈａｐｐｙ　Ｆｒｉｄａｙ喇！
　　今日文進同大家講下蔚來（０９８６６），今朝股價曾經升超過１５％，跟住魚缸齊興奮！
不過，各位興奮嘅同時，都唔好忘記蔚來仲係蝕緊錢㗎！公司上日公布第三季業績，淨虧損擴大
到４１﹒４億人民幣，舊年同期虧損係２８﹒６億人民幣，每股普通股╱美國存託股份淨虧損為
２﹒５３銀！雖然第三季嘅收入按年升３３％到１３０﹒０２億人民幣，汽車交付量亦上升，但
虧損依然唔細，仲未去到扭虧為盈嘅階段。
　　文進之前講汽車股都提過，芯片供應唔夠同鋰價飆升幾影響汽車股嘅前景，而呢兩個大浪未
見減退，尤其碳酸鋰電池價格ｋｅｅｐ住升，作為造車新勢力嘅蔚來好難避得開。本身仲係蝕緊
錢，生產成本可能繼續增加，文進覺得今日蔚來跟住魚缸彈起，大家應該把握呢個「逃生門」呀

　　睇番日線圖，蔚來由９月高位１７５銀跌落嚟，喺７０銀邊緣有啲支持，１１月７日曾經升
破２０天線，但好快又跌番落去。今朝雖然裂口高開，但仲夾住喺１０天線同２０天線之間，走
勢上未有大幅好轉，短期要升番上９０銀樓上，除咗要再有利好消息，成交額亦要提高，今日趁
佢反彈應該走一走先！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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