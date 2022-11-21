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即市新聞

21/11/2022 09:00

《傳聞共賞》環球家電銷售受累宅經濟退潮；光伏玻璃產能持續增加

《傳聞共賞》　　內地水利建設項目加快上馬；光伏玻璃產能持續增加
　　　　　　　　環球家電銷售受累宅經濟退潮；５Ｇ推動中資電訊股業務增
　　　　　　　　一大行加Ｈ按封頂息，實際按息升至３﹒３７５厘
　
《昔日傳聞》　　資金回流中資新經濟股
　　　　　　　　內地推動重卡電動化；華虹半導體續擴大產能
　　　　　　　　燃氣股偏弱有因；基金加倉百威亞太（０１８７６）
　　　　　　　　春江鴨偷步買快手（０１０２４）；金山軟件將推出新網遊
　　　　　　　　車企加速布局東盟市場；農夫山泉推出飲料新產品
　　　　　　　　基金加倉中資股；水泥價格呈回穩向上
　　　　　　　　瑞信全球裁９千人，包括亞太區３名董事總經理
　　　　　　　　北水開始獲利回吐；內地繼續對煤炭保供穩價
　　　　　　　　內銀股毛利承壓加大；中國風電招標量見新高
　　　　　　　　航空企業紛增加運力；羽絨服務銷量趨增
　　　　　　　　內地家電庫存增加；浪潮國際（００５９６）管理軟件業務突出
　　　　　　　　跨境電商持續快速增長；內地車企受累缺芯
　　　　　　　　人民幣回穩利好中資股；內地ＩＰＯ市場活躍
　　　　　　　　國軟件（００３５４）受惠鴻蒙業務增長；煤股反彈力弱有因
　　　　　　　　吉利（００１７５）推新車款谷銷量，內地私募基金加倉科網股
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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