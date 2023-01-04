《傳聞》本港與內地最快１月８日通關，港府日內會公布細節。市場消息指，首階段料先開
放落馬洲支線口岸、文錦渡口岸；羅湖口岸和高鐵暫不開放。配額方面，消息指每日設３萬至５
萬個名額，需在網上申請，申報過關目的、選取過關口岸等，先到先得。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/01/2023 09:01
《傳聞》內地與本港通關每日３萬至５萬配額，網上申請先到先得
《傳聞》本港與內地最快１月８日通關，港府日內會公布細節。市場消息指，首階段料先開
放落馬洲支線口岸、文錦渡口岸；羅湖口岸和高鐵暫不開放。配額方面，消息指每日設３萬至５
萬個名額，需在網上申請，申報過關目的、選取過關口岸等，先到先得。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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