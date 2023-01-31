  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2023 11:51

《魚缸博客》比亞迪發盈喜，重上３００銀指日可待？

　　《魚缸博客》新能源車龍頭比亞迪（０１２１１）發盈喜，預期截至舊年１２月３１日為止
年度純利１６０億至１７０億人仔，按年升４﹒２５倍至４﹒５８倍，每股盈利５﹒５銀至
５﹒８４銀，扣除非經常性損益之純利１５１億至１６３億人仔，升１１銀至１２倍。
　　集團指，業績大幅增長主因新能源汽車行業持續爆發式增長，新能源汽車銷量按年強勁增長
，成為全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來嘅成
本壓力。
　　比亞迪喺新能源車嘅業務有幾勁，相信都唔使再多講。嚟緊要重上３００銀呢個重要關卡，
除咗要留意「股神」巴菲特減持嘅情況，亦要留意Ｔｅｓｌａ嘅走勢，畢竟作為新能源車嘅重要
企業之一嘅Ｔｅｓｌａ，呢排股價表現仲係好立，對比亞迪都有直接關係。仲有，如果中央有新
嘅扶助車企措施，相信會幫到比亞迪股價繼續向上。
　　比亞迪對上三個交易日都可以收高喺２５０天線之上，今朝曾經升到２５１銀，逐步收復去
年８月３０日到３１日之間嘅下跌裂口。不過噚日都講過，魚缸處於回調階段，比亞迪今日衝高
後升幅收窄，短期升幅可能受到限制。有貨嘅朋友可以留意１０天線，收市失守呢條平均線可以
離場。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/01/2023
《午市前瞻》恒指中期或下試250天線 新冠概念股宜趁反彈離場
人氣文章香港要聞31/01/2023
李家超：港府將聚焦發展經濟及全面部署復常
人氣文章財經熱話31/01/2023
【盈警股】康龍化成發盈警後大跌　如何釐定逃生門？
人氣文章專訪31/01/2023
【專訪】陶冬：拉美醞釀共同貨幣　去美元化添勢（有片）
人氣文章大行報告31/01/2023
【大行炒D乜】三行齊升騰訊目標價　野村最牛睇$510
人氣文章開市Good Morning31/01/2023
黃瑋傑：比亞迪具品牌力上望260元　約240元吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金