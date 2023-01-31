《魚缸博客》比亞迪發盈喜，重上３００銀指日可待？

《魚缸博客》新能源車龍頭比亞迪（０１２１１）發盈喜，預期截至舊年１２月３１日為止
年度純利１６０億至１７０億人仔，按年升４﹒２５倍至４﹒５８倍，每股盈利５﹒５銀至
５﹒８４銀，扣除非經常性損益之純利１５１億至１６３億人仔，升１１銀至１２倍。
集團指，業績大幅增長主因新能源汽車行業持續爆發式增長，新能源汽車銷量按年強勁增長
，成為全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來嘅成
本壓力。
比亞迪喺新能源車嘅業務有幾勁，相信都唔使再多講。嚟緊要重上３００銀呢個重要關卡，
除咗要留意「股神」巴菲特減持嘅情況，亦要留意Ｔｅｓｌａ嘅走勢，畢竟作為新能源車嘅重要
企業之一嘅Ｔｅｓｌａ，呢排股價表現仲係好立，對比亞迪都有直接關係。仲有，如果中央有新
嘅扶助車企措施，相信會幫到比亞迪股價繼續向上。
比亞迪對上三個交易日都可以收高喺２５０天線之上，今朝曾經升到２５１銀，逐步收復去
年８月３０日到３１日之間嘅下跌裂口。不過噚日都講過，魚缸處於回調階段，比亞迪今日衝高
後升幅收窄，短期升幅可能受到限制。有貨嘅朋友可以留意１０天線，收市失守呢條平均線可以
離場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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