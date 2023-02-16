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即市新聞

16/02/2023 10:53

《魚缸博客》對沖基金掃京東阿里，係咪要搭轉順風車？

　　《魚缸博客》今日魚缸高開１３４點後，走勢持續向好，更重站２１０００關之上，收市能
否守穩此關為後市關鍵。
　　外資近期轉軚睇好中資股，根據美國監管文件等資料，印證外資近月大舉增持中資股，相信
此趨勢暫時唔會逆轉。
　　對沖基金每季向美國證券交易委員會（ＳＥＣ）提交嘅１３Ｆ文件顯示，傳奇對沖基金經理
布瑞（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｕｒｒｙ）管理嘅Ｓｃｉｏｎ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
，上季增持７﹒５萬份京東（０９６１８）美國存託股票（ＡＤＳ）及５萬份阿里巴巴
（０９９８８）ＡＤＳ。
　　同樣加碼吸納上述兩股份嘅，仲有美資科技股對沖基金Ｃｏａｔｕｅ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，上季分別淨買入１２２﹒２萬股京東及４７９﹒６萬股阿里巴巴；另一
美資對沖基金Ｆａｒａｌｌｏｎ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ季內亦增持
２１９﹒７萬股阿里。
　　先睇睇京東走勢，可能受對沖基金掃貨消息刺激，今日股價顯著造好，一度升近７巴仙，重
返１００天線樓上，９ＳＲＩ回升至４３水平，有對沖基金掃貨消息，相信股價唔難重上１月初
高位約２６０銀；阿里巴巴方面，今日走勢同樣向好，一度逼近１０天線水平，相信反覆後，股
價可輕易重返１月底高位１１８﹒５銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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