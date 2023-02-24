  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2023 11:05

《魚缸博客》創科反擊沽空機構指控，究竟仲買唔買得過？

　　《魚缸博客》魚缸低開逾１００點後，跌幅擴大至逾３００點，下星期一係期指結算，相信
有心人會借機質低大市。唔知大家有冇留意，尋日創科實業（００６６９）被沽空機構狙擊，急
插１９巴仙後停賽。
　　尋晚，創科發通告指，有關於周三由Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ於網路上
刊出有關沽空創科股份的研究報告，創科強烈否認該報告所載指控，因該等指控包含眾多誹謗性
、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。
　　創科指出，報告之作者並無嘗試向集團確認或收集任何有關集團財務報表資訊。相關指控乃
沽空機構個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，亦可能蓄意打擊對該集團
及管理層之信心，損害該集團聲譽。該集團保留對Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ及╱或相關指控負責
人士以及對報告刊發採取法律行動權利。創科呼籲股東應小心處理指控。集團截至去年１２月
３１日止年度業績將於３月１日刊發。
　　狙擊事件發生後，包括花旗、野村及中信里昂等三大行力挺創科，維持買入評級，目標價由
１０４銀至１３３銀不等，究竟創科而家仲買唔買得過？若沽空機構所言屬實，當然買唔過，但
大家要留意，通常呢類沽空機構出得沽空報告，只為沽空獲利。
　　參考三大行目標價，攞個平均值，目標價為１１７﹒３３銀，如果現價買少少，上返１００
銀獲利，跌穿舊年１０月低位７２﹒７銀走走先！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告24/02/2023
阿里、網易、銀娛績後追揸沽　創科應該點部署？一表睇晒快靚正
人氣文章香港要聞24/02/2023
【本地時事】茶果嶺海旁上演噴泉表演　懷疑海床現破洞 土拓署啟動應變措施
人氣文章國際動態24/02/2023
【台海局勢】據報美國增派軍人赴台訓練，布林肯稱台海危機非內政
人氣文章開市Good Morning24/02/2023
溫鋼城料阿里今年成本維持可控　90元水平宜分注吸納
人氣文章國際動態24/02/2023
【大國博弈】王毅︰美國若擴大氣球事件必奉陪，烏克蘭危機不能拖
人氣文章財經熱話24/02/2023
【虛幣世界】就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金