《魚缸博客》創科反擊沽空機構指控，究竟仲買唔買得過？

《魚缸博客》魚缸低開逾１００點後，跌幅擴大至逾３００點，下星期一係期指結算，相信

有心人會借機質低大市。唔知大家有冇留意，尋日創科實業（００６６９）被沽空機構狙擊，急

插１９巴仙後停賽。

尋晚，創科發通告指，有關於周三由Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ於網路上

刊出有關沽空創科股份的研究報告，創科強烈否認該報告所載指控，因該等指控包含眾多誹謗性

、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。

創科指出，報告之作者並無嘗試向集團確認或收集任何有關集團財務報表資訊。相關指控乃

沽空機構個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，亦可能蓄意打擊對該集團

及管理層之信心，損害該集團聲譽。該集團保留對Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ及╱或相關指控負責

人士以及對報告刊發採取法律行動權利。創科呼籲股東應小心處理指控。集團截至去年１２月

３１日止年度業績將於３月１日刊發。

狙擊事件發生後，包括花旗、野村及中信里昂等三大行力挺創科，維持買入評級，目標價由

１０４銀至１３３銀不等，究竟創科而家仲買唔買得過？若沽空機構所言屬實，當然買唔過，但

大家要留意，通常呢類沽空機構出得沽空報告，只為沽空獲利。

參考三大行目標價，攞個平均值，目標價為１１７﹒３３銀，如果現價買少少，上返１００

銀獲利，跌穿舊年１０月低位７２﹒７銀走走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

