《傳聞》環球金融股湧現大沽盤；內地用電量續增

《傳聞》美國銀行危機累及全球，據悉包括歐洲銀行股在內環球金融股成為減持套現對象，
湧現大沽盤。友邦保險（０１２９９）昨日（１５日）反彈乏力，以８０﹒５元收市，下跌
０﹒２５元，短期預期下試７７元至７８元支持位。
內地工業生產增長加快零售消費止跌回升，確認經濟企穩回升，據悉持續用電量增加，支持
華能國際（００９０２）反彈，昨日以４﹒１５元收市，上升０﹒２７元，４元附近承接力強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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