《魚缸博客》騰訊利潤下跌，股價反而抽升，因為短炒抵買！

《魚缸博客》最近ＱＱ（００７００）剛剛公布業績，純利為１８８２﹒４３人民幣，按年

跌１６﹒３％；每股基本盈利１９﹒７５７人民幣；派末期股息２﹒４港元，按年增５０％。按

非國際財務報告準則計，全年盈利為１１５６﹒４９億人民幣，按年跌６﹒６％；非國際財務報

告準則每股盈利１２﹒１３８人民幣。期內收入５５４５﹒５２億人民幣，按年跌１％。

其實市場本身預期表現會更差，畢竟內地經歷咁大動盪，守得住已經好好，而今次表現叫好

過預期，所以今日股價炒起一輪。

另外，一個炒點係，ＱＱ公司表示：「正在投資人工智能能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模

型的趨勢，未來有可能將生成式ＡＩ納入微信和ＱＱ。」即係話ＣＨＡＴＧＰＴ類似的ＡＩ人工

智能會即將融入係ＷＥＣＨＡＴ，咁變相佢個功能又強大，可能都係炒起原因。

高盛發表研究報告指，騰訊 （００７００）去年第四季收入優於該行預期，線上廣告收入

增長亦優於該行增長，受惠益於有利的收入結構和持續的成本控制，預計今年或會繼續幫助帶動

公司利潤率，將公司目標價由４３４元上調至４４７元，維持「買入」評級。

睇返圖表，ＱＱ其實已經連升三日，反映已經有春江鴨進場，現價入貨都唔算太貴，預計第

一關目標可能係４００蚊！呢次升幅可能係第二浪，不過建議短炒為主。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

